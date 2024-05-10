Окупанти продовжують атакувати Херсонщину, поранені мирні жителі
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Козацькому Херсонської області поранення отримала 49-річна жінка, а у Бериславі - 48-річний чоловік.
російські війська продовжують атакувати Херсонщину, є поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
"Внаслідок обстрілу Козацького у власній оселі постраждала 49-річна жінка. Її з пораненням спини доставили до лікарні для надання допомоги", - повідомив голова ОВА.
Крім того, у Бериславі під удар ворога потрапив 48-річний місцевий житель. Чоловік отримав уламкове поранення паху.
На Херсонщині вночі знищили "шахед", росіяни поцілили по критичній інфраструктурі, є поранений10.05.24, 08:19 • 23692 перегляди