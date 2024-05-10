Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину, ранены мирные жители

российские войска продолжают атаковать Херсонщину, есть раненые. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

"В результате обстрела Казацкого в собственном доме пострадала 49-летняя женщина. Ее с ранением спины доставили в больницу для оказания помощи", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, в Бериславе под удар врага попал 48-летний местный житель. Мужчина получил осколочное ранение паха.

В Херсонской области ночью уничтожили "шахед", россияне попали по критической инфраструктуре, есть раненый