Херсонская область под обстрелами: в результате нападений оккупантов 4 человека получили ранения

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов 4 человека получили ранения. Кроме того, были повреждены 3 частных дома, административное здание и частные машины. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки многочисленные населенные пункты Херсонской области оказались под вражеским огнем и авиаударами. Среди них были Токаревка, Садовое, Антоновка, Понятовка, Инженерное, Кизомыс, Берислав, Михайловка, Казацкое, Бургунка, Веселое, Тягинка и Архангельское. В дополнение к этому, были направлены управляемые авиабомбы по городу Херсону.

В результате этих нападений были нанесены значительные материальные.

Оккупанты атаковали жилые кварталы населенных пунктов области, что привело к повреждению трех частных домов и административного здания. Также было зафиксировано попадание в складское помещение и повреждение частных автомобилей.

К сожалению, из-за агрессии террористической страны 4 человека получили ранения.

Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину, ранены мирные жители