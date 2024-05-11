На Херсонщині 11-річний хлопчик підірвався на міні, його оперують
Київ • УНН
11-річний хлопчик госпіталізований з осколковими пораненнями після підриву на російській міні в Музиківці Херсонської області.
У Музиківці, що в Херсонській області, на російській міні підірвалась дитина, передає УНН із посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
11 -річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота. Нині він - в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості
Російський авіаудар убив чоловіка та поранив жінку на Херсонщині: показали наслідки11.05.24, 11:12 • 23067 переглядiв