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28 березня, 18:00 • 120208 перегляди

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На Херсонщині 11-річний хлопчик підірвався на міні, його оперують

На Херсонщині 11-річний хлопчик підірвався на міні, його оперують

Київ • УНН

 • 23924 перегляди

11-річний хлопчик госпіталізований з осколковими пораненнями після підриву на російській міні в Музиківці Херсонської області.

У Музиківці, що в Херсонській області, на російській міні підірвалась дитина, передає УНН із посиланням на керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

11 -річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота. Нині він - в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості 

- повідомив Прокудін.

Російський авіаудар убив чоловіка та поранив жінку на Херсонщині: показали наслідки11.05.24, 11:12 • 23067 переглядiв

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