Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали Нововоронцовку Херсонской области с помощью беспилотников-камикадзе, повредив карету скорой помощи и гражданский автомобиль, водитель которого, по сообщениям, получил ранения.
российские оккупанты продолжают атаковать дронами-камикадзе Нововоронцовку на Херсонщине - повреждены "скорая" и легковушка, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
По данным ОВА, в результате одного из вражеских ударов механические повреждения получила карета "скорой". Медики не пострадали.
Также "прилетело" по гражданской машине. По предварительной информации, ранен водитель транспортного средства.
Херсонская область под вражеским обстрелом: погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых есть 1 ребенок12 мая 2024, 05:05 • 26738 просмотров