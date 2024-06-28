Херсон зазнав ворожої атаки дроном, постраждала жінка
Київ • УНН
58-річна жінка постраждала в результаті атаки російського безпілотника на Дніпровський район Херсона і отримує медичну допомогу від вибухових травм і гострої стресової реакції.
58-річна жінка постраждала сьогодні в результаті атаки російських військ безпілотником на Дніпровський район Херсона, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
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"В обід російська армія вдарила з безпілотника по Дніпровського району Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 58-річна жінка", - ідеться у повідомленні.
У неї діагностували вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Постраждалій надають необхідну меддопомогу.
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