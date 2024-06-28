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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59820 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Херсон зазнав ворожої атаки дроном, постраждала жінка

Київ • УНН

 • 21519 перегляди

58-річна жінка постраждала в результаті атаки російського безпілотника на Дніпровський район Херсона і отримує медичну допомогу від вибухових травм і гострої стресової реакції.

Херсон зазнав ворожої атаки дроном, постраждала жінка

58-річна жінка постраждала сьогодні в результаті атаки російських військ безпілотником на Дніпровський район Херсона, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Деталі

"В обід російська армія вдарила з безпілотника по Дніпровського району Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 58-річна жінка", - ідеться у повідомленні.

У неї діагностували вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Постраждалій надають необхідну меддопомогу.

На Херсонщині під завалами знайшли жінку, яка загинула під час вечірнього обстрілу росіян28.06.24, 09:49 • 20735 переглядiв

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