Чоловік загинув через удар рф дроном по Одрадокам'янці на Херсонщині
Київ • УНН
50-річний чоловік загинув внаслідок удару російського безпілотника-камікадзе по селищу Одрадокам'янка Херсонської області.
У Херсонській області російській війська вранці атакували безпілотником-камікадзе Одрадокам'янку, загинув місцевий житель, повідомив у п'ятницю голова Херсонській ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Через російський удар по Одрадокам'янці загинув місцевий житель. Зранку окупанти атакували населений пункт з безпілотника", - повідомив Прокудін у Telegram.
Внаслідок влучання дрона-камікадзе, як вказано, травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік.
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