У Херсонській області російські обстріли вбили 4 осіб та поранили 10 людей
Київ • УНН
4 людини загинули та 10 осіб отримали поранення внаслідок обстрілу російськими військами житлових кварталів у кількох населених пунктах Херсонської області.
Загарбники обстріляли житлові квартали Херсонщини, у результаті чого 4 людини загинули, ще 10 осіб були поранені. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Одрадокам'янка, Новокаїри, Янтарне, Дар'ївка, Микільське, Новоолександрівка, Білоусове, Крупиця, Білозерка, Новоберислав, Львове, Михайлівка, Томина Балка, Золота Балка, Комишани, Наддніпрянське, Антонівка, Садове, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон
За інформацією, військові терористичної країни поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Відтак, унаслідок ворожої агресії було пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Крім того, зафіксовано влучання в магазини та газопровід. Додатково, у результаті ударів пошкоджені приватні автівки, а також службове авто рятувальників.
На жаль, через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 осіб дістали поранення.
Чоловік загинув через удар рф дроном по Одрадокам'янці на Херсонщині28.06.24, 15:58 • 19572 перегляди