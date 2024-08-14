Крупные города нуждаются в наибольшей помощи в энергооборудовании: правительство ищет решение совместно с немецким агентством

Подготовка к отопительному сезону в приоритете: Мининфраструктуры будет сотрудничать с немецким Федеральным агентством по оказанию технической помощи. Обещают стабильную работу предприятий тепло, -водоснабжения и бесперебойное предоставление коммунальных услуг, но отмечают, что помощь в энергетическом оборудовании важна.

Передает УНН с ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Детали

В правительстве рассказали о подготовке к отопительному сезону, которая будет проходить в сотрудничестве с немецким Федеральным агентством по оказанию технической помощи.

В частности речь шла о поиске и привлечении технической помощи.

В наибольшей помощи в энергетическом оборудовании нуждаются крупные города, ведь в них проживают большинство населения и внутренне перемещенных лиц - сообщил исполняющий обязанности Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков.

Также отмечаются следующие аспекты:

В министерстве отметили о своевременной подготовке к отопительному сезону. Поиск решений проходит вместе с "тесной коммуникацией и взаимодействием с органами местной власти и предприятиями, которые обеспечивают поставки тепла и воды".

Напомнили, что предприятия водо- и теплоснабжения нуждаются в генераторах, трансформаторах, блочно-модульных котельных и когенерационных установках.

Президент Федерального агентства по технической помощи Сабине Лакнер отметила, что Агентство очень ценит усилия Украины уже сегодня строить планы на будущее.

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В планах нашей организации обсудить с Министерством иностранных дел Германии дальнейшую поддержку вашей отрасли, особенно - подготовку к отопительному сезону. То, что мы наблюдаем постоянно, - Украина умеет правильно и целесообразно использовать ту помощь, которую ей оказывают - сказала Сабине Лакнер.

Президент агентства добавила, что Украина и Германия также могут сотрудничать в направлении, которое не требует больших финансовых вложений - это развитие культуры волонтерства в области гражданской защиты, поскольку украинцы имеют очень большой опыт в этом.

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