россияне атаковали два энергообъекта на юге и севере - "Укрэнерго"

Утром 14 августа российские войска обстреляли энергообъект в южном регионе, обесточиваний не было. Ночью БПЛА атаковали энергообъект в северном регионе, обесточивались потребители на Черниговщине. Об этом в среду сообщили в "Укрэнерго", передает УНН.

Сегодня утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Обесточивания потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Также сообщается, что ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. На утро энергопитание всех потребителей восстановлено.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях.

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