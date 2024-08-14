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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне атаковали два энергообъекта на юге и севере - "Укрэнерго"

россияне атаковали два энергообъекта на юге и севере - "Укрэнерго"

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 08:23  •  8459 просмотра

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Утром 14 августа россияне обстреляли энергообъект на юге, без обесточиваний. Ночью БПЛА атаковали объект на севере, временно обесточив часть Черниговщины. Энергоснабжение восстановлено.

Утром 14 августа российские войска обстреляли энергообъект в южном регионе, обесточиваний не было. Ночью БПЛА атаковали энергообъект в северном регионе, обесточивались потребители на Черниговщине. Об этом в среду сообщили в "Укрэнерго", передает УНН

Сегодня утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Обесточивания потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы

- говорится в сообщении "Укрэнерго".

Также сообщается, что ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. На утро энергопитание всех потребителей восстановлено. 

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях.

На Чернігівщині через обстріл рф без світла 7 населених пунктів, на сході на вибуховому предметі підірвався автомобіль електриків - Міненерго14 августа 2024, 07:56 • 16724 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ukrenerhoУкрэнерго
donetskДонецк
chernigovЧернигов
khersonХерсон
sumyСумы
kharkivХарьков
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