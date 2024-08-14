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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Черниговщине из-за обстрелов рф без света 7 населенных пунктов, на востоке на взрывном предмете подорвался автомобиль электриков - Минэнерго

На Черниговщине из-за обстрелов рф без света 7 населенных пунктов, на востоке на взрывном предмете подорвался автомобиль электриков - Минэнерго

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 07:56  •  18321 просмотра

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14 августа в Украине не запланировано отключений электроэнергии. Однако в Черниговской области из-за обстрелов обесточены 7 населенных пунктов, а на востоке подорвался автомобиль электриков.

Сегодня, 14 августа, в Украине отключений электроэнергии не запланировано. В Черниговской области в результате вражеского обстрела без света остались потребители в 7 населенных пунктах. В восточном регионе автомобиль электриков подорвался на взрывчатке, в результате чего мастер по эксплуатации электрических сетей получил тяжелые ранения. В западном регионе неизвестный пытался проникнуть на территорию высоковольтной подстанции. Об этом в среду сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. Энергетики продолжают держать ситуацию в энергосистеме стабильной", - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве рассказали, что в течение минувших суток украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

Впрочем призвали рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это, как отметили в Минэнерго, помогает стабильной работе энергосистемы.

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

Обесточивание потребителей

В Черниговской области в результате вражеского обстрела обесточивались бытовые потребители. В целом без электроснабжения остались 1564 абонента в 7 населенных пунктах.

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 18 384 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остается без электроснабжения 497 населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации

Как рассказали в Минэнерго, в восточном регионе во время осмотра воздушной линии служебный автомобиль подорвался на взрывном устройстве. 31-летний мастер по эксплуатации электрических сетей получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

Кроме того, в западном регионе на территории высоковольтной подстанции зафиксирована попытка проникновения неизвестного лица. Нарушитель задержан.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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