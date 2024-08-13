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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

Чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону: в Минэнерго раскрыли детали крупнейшей ремонтной кампании в истории украинской энергетики

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 18:58  •  4839 просмотра

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Украина осуществляет беспрецедентную ремонтную кампанию энергетических объектов, несмотря на постоянные атаки. Цель - подготовить максимум оборудования к отопительному сезону, особенно в атомной энергетике.

Несмотря на непрерывные обстрелы со стороны агрессора, энергетики проводят беспрецедентную по масштабам ремонтную кампанию. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал заместитель главы Минэнерго Николай Колесник, передает УНН.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной, поскольку враг продолжает обстрелы объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Только за минувшие сутки мы имели обстрелы по Черниговской области, где фактически по прифронтовым территориям мы имеем самую сложную ситуацию. На сегодня осуществляется одна из крупнейших ремонтных кампаний в истории Украины - это ремонты как объектов генерации, так и распределительной сети", - отметил он.

Колесник напомнил, что Украина подверглась восьми комплексным атакам на энергетические объекты за год, что привело к потере более девяти гигаватт мощности. В ответ на эти вызовы начата одна из самых масштабных ремонтных кампаний в истории страны, которая охватывает как объекты генерации, так и распределительные сети.

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"На сегодня как раз ремонтная кампания нацелена не то, чтобы подготовить максимум оборудования к отопительному сезону. В частности "Энергоатом" делает все необходимое, чтобы следующий отопительный сезон прошел на максимальной мощности. Именно поэтому ремонты происходят в частности в теплое время. В частности, по поручению министра энергетики Германа Галущенко ремонтная кампания построена таким образом, чтобы зимой - в период максимальной нагрузки на энергосистему - находилось все девять блоков АЭС в работе. Атомная генерацию на сегодня является одной из ключевых, которая покрывает подавляющее большинство потребления - до 60%. Поэтому она является важной составляющей прохождения отопительного сезона", - отметил он.

Заместитель министра также отметил важную работу, которую проводят теплоэнергетики, гидроэнергетики и работники распределительных сетей.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
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