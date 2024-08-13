Пожар на ЗАЭС: россияне не дали экспертам МАГАТЭ осмотреть место инцидента

Оккупационные войска рф, которые контролируют Запорожскую АЭС, не допустили экспертов МАГАТЭ внутрь градирни, где на днях случился пожар. Об этом в эфире телемарафона заявил Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает УНН.

Детали

Эксперты провели осмотр территории ЗАЭС и зафиксировали отсутствие повышенного уровня радиации после пожара, который россияне организовали накануне.

После проведенного осмотра эксперты попросили доступ непосредственно внутрь градирни (...), где по их предположениям могло быть определенное повреждение. Но доступ туда эксперты не получили. Поэтому МАГАТЭ на базе полученных данных не сделала окончательных выводов относительно обстоятельств возгорания - заявил Колинисник.

Он также подчеркнул, что за время оккупации ЗАЭС россияне неоднократно уже нарушали принципы ядерной безопасности.

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По его словам, обеспечение недопущения ядерной и радиационной аварии или других последствий возможно исключительно в случае возвращения ЗАЭС под оперативный контроль Украины

Справка

Градирня - это специализированный теплообменник, в котором тепло от воды отводится преимущественно путем скрытых потерь тепла при испарении в контакте с воздушным потоком.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пожаре на территории Запорожской АЭС, устроенном российскими оккупантами. Он подчеркнул, что ситуация не может быть нормальной, пока станция под контролем России.