Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Пожар, который произошел на оккупированной ЗАЭС 11 августа, это откровенная провокация россиян. Об этом в комментарии проекту "Радио Свобода" заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.

Детали

Он пояснил, что градирни, в которых произошел пожар, использовались в технологическом процессе для дополнительного охлаждения сырой воды, которая есть в водоеме-охладителе для реакторов АЭС.

Градирни не работали уже достаточно долгое время. Обычно они работают летом и когда работает там достаточно существенное количество энергоблоков, потому что некоторые находились периодически в ремонтном состоянии. Сейчас поскольку все блоки в холодном состоянии, они не работают вообще, там гореть вообще нечему. Если оккупанты туда что-то не нанесли, что может гореть. Там исключительно металлические конструкции и железобетонные. Поэтому физически там заниматься было нечему гореть - объясняет Орлов.

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По его словам, таким образом, оккупанты в очередной раз пытаются обвинить в атаках на ЗАЭС украинских военных.

Вероятно, оккупанты делают там такие провокации, для того, чтобы привлечь внимание и обвинив при этом Вооруженные силы Украины. До действующих энергоблоков, до ядерных установок, там достаточно существенное расстояние - около километра до ближайшего энергоблока - заявил городской голова Энергодара.

Он также заверил, что опасности пока никакой нет - радиационный фон в окрестностях ЗАЭС в норме.

Поэтому с точки зрения каких-то ядерных радиационных опасностей, их нет. Радиационный фонд сейчас в норме, такой какой и был до этого момента - подчеркнул Дмитрий Орлов.

Справка

Градирня - это специализированный теплообменник, в котором тепло от воды отводится преимущественно путем скрытых потерь тепла при испарении в контакте с воздушным потоком.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пожаре на территории Запорожской АЭС, устроенном российскими оккупантами. Он подчеркнул, что ситуация не может быть нормальной, пока станция под контролем России.

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