В МВД сообщили о радиационном состоянии возле Запорожской АЭС
Киев • УНН
По состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе ЗАЭС не зафиксировано. Министр внутренних дел сообщил об усиленном мониторинге ситуации и оперативной работе постов Укргидрометцентра вблизи станции.
По состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
По его данным, усиленно мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС.
"Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", - проинформировал министр.
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