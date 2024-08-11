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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: оккупанты устроили пожар на Запорожской АЭС

Зеленский: оккупанты устроили пожар на Запорожской АЭС

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 18:58  •  25511 просмотра

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Президент Зеленский сообщил о пожаре на территории Запорожской АЭС, устроенном российскими оккупантами. Он подчеркнул, что ситуация не может быть нормальной, пока станция под контролем России.

Российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Об этом сообщил президент Зеленский, передает УНН.

Детали

"Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Сейчас показатели по радиации в норме", - написал глава государства.

Он подчеркнул, что пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть.

Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

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