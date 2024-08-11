Зеленский: оккупанты устроили пожар на Запорожской АЭС

Российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Об этом сообщил президент Зеленский, передает УНН.

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"Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Сейчас показатели по радиации в норме", - написал глава государства.

Он подчеркнул, что пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть.

Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

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