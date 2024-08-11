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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне могли устроить пожар на оккупированном берегу Каховского водохранилища - глава РВА

Россияне могли устроить пожар на оккупированном берегу Каховского водохранилища - глава РВА

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 18:17  •  1289 просмотра

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Глава Никопольской РОА сообщил о возможном поджоге россиянами шин в градирне на оккупированном берегу Каховского водохранилища. Это может быть провокация или попытка создать панику, но ЗАЭС работает в штатном режиме.

Россияне могли устроить пожар в градирне на оккупированном берегу Каховского водохранилища, сообщил глава Никопольского РВА, передает УНН.

Детали

"По неофициальной информации от источников с противоположного берега - россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве", - сообщил глава Никопольского РОА.

По его мнению, это может быть провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.

"ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Успокойтесь пожалуйста", - добавил он.

У МАГАТЕ занепокоєні лісовими пожежами біля окупованої ЗАЕС8 августа 2024, 22:14 • 42273 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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