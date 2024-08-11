Россияне могли устроить пожар на оккупированном берегу Каховского водохранилища - глава РВА
Киев • УНН
Глава Никопольской РОА сообщил о возможном поджоге россиянами шин в градирне на оккупированном берегу Каховского водохранилища. Это может быть провокация или попытка создать панику, но ЗАЭС работает в штатном режиме.
Россияне могли устроить пожар в градирне на оккупированном берегу Каховского водохранилища, сообщил глава Никопольского РВА, передает УНН.
Детали
"По неофициальной информации от источников с противоположного берега - россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве", - сообщил глава Никопольского РОА.
По его мнению, это может быть провокация, или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.
"ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Успокойтесь пожалуйста", - добавил он.
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