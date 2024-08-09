В МАГАТЭ обеспокоены лесными пожарами возле оккупированной ЗАЭС

Возникновение интенсивных пожаров вблизи временно оккупированной рф Запорожской АЭС становится еще одним из вызовов, с которыми сталкивается крупнейшая в Европе атомная электростанция, ставя под угрозу ее внешнее электроснабжение. Об этом говорится на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет УНН.

В течение прошлой недели Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию в Запорожье (ISAMZ) несколько раз наблюдала пожары на разных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих сел. На выходных эксперты МАГАТЭ наблюдали дым, который поступал из района к северу от ЗАЭС возле входного канала ЗАЭС, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был под воздушными кабелями линии 750 киловольт (кВ) "Днепровская" и резервной линии электропередач "Ферросплавная" 1 330 кВ - последних двух внешних линий электропередач, оставшихся для питания ЗАЭС.

Поскольку летняя жара продолжается, такие пожары вдоль трасс двух оставшихся линий ставят ЗАЭС под угрозу потери внешнего электроснабжения. Хотя на этот раз отключение ни одной из линий не произошло, ситуация подчеркнула хрупкость внешнего электроснабжения ЗАЭС, - отмечают в МАГАТЭ.

Напомним

МАГАТЭ сообщает о снижении уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по обеспечению ядерной безопасности станции.