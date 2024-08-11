МАГАТЭ зафиксировало дым на ЗАЭС после взрывов и возможной атаки дрона
Киев • УНН
Эксперты МАГАТЭ наблюдали сильный дым на ЗАЭС после взрывов вечером. Команда станции сообщила о вероятной атаке беспилотника на градирню, без влияния на ядерную безопасность.
Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером. Об этом сообщили в соцсети МАГАТЭ, передает УНН.
Детали
"Команда ЗАЭС сообщила о вероятной атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, расположенных на площадке. Не сообщалось о влиянии на ядерную безопасность", - сообщили в МАГАТЭ.
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