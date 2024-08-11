МАГАТЭ зафиксировало дым на ЗАЭС после взрывов и возможной атаки дрона

Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером. Об этом сообщили в соцсети МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

"Команда ЗАЭС сообщила о вероятной атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, расположенных на площадке. Не сообщалось о влиянии на ядерную безопасность", - сообщили в МАГАТЭ.

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