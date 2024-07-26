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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейская сеть операторов рассматривает увеличение импорта электроэнергии в Украину зимой - «Укрэнерго»

Европейская сеть операторов рассматривает увеличение импорта электроэнергии в Украину зимой - «Укрэнерго»

Киев  •  УНН

26 июля 2024, 13:47  •  1746 просмотра

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ENTSO-E прорабатывает возможности увеличения импорта электроэнергии в Украину на зимний период. «Укрэнерго» ожидает решения в ближайшие недели-месяцы для минимизации дефицита электроэнергии.

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) по просьбе "Укрэнерго" прорабатывает возможности для увеличения импорта электроэнергии в Украину зимой. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает УНН.

Детали

У нашей энергосистемы пропускная способность для импортного ресурса является достаточно значительной. Ограничивающим фактором сегодня для импорта являются определенные узкие места в европейской стороне именно в их сети. И сейчас по нашим очень настойчивым просьбам ассоциация европейских операторов, которая называется ENTSO-E рассчитывает, каким образом можно обойти эти узкие места в европейской сети и насколько можно будет на зиму увеличить импорт в Украину, чтобы снизить дефицит

- сказал Кудрицкий.

Он отметил, что "Укрэнерго" ожидает такое решение до зимы, в ближайшие недели-месяцы.

Наша цель минимизировать этот дефицит, который будет зимой. В условиях, когда генерация вследствие российских ударов достаточно сильно пострадала, мы магистральной сетью подстраховываем генерирующие мощности, выпавшие из-за атак врага, и обеспечивая возможность импортировать, мы доставляем дополнительный ресурс системе

- добавил Кудрицкий.

Напомним

Если не будет новых, масштабных повреждений энергостанций, то ситуация в энергосистеме будет иметь тенденцию к улучшению в следующие несколько недель.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ukrenerhoУкрэнерго
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