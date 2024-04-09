Правительство выделило средства на восстановление объектов водо- и теплоснабжения на Херсонщине, поврежденных после подрыва Каховской ГЭС

На восстановление объектов водо- и теплоснабжения в Херсонской области, поврежденных в результате подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции, выделено более 176,5 млн грн. Об этом сообщил Кабинет министров Украины, передает УНН.

Детали

9 апреля правительство приняло решение о выделении средств Херсонской облгосадминистрации из резервного фонда государственного бюджета, на которые планируется восстановить 25 объектов водоснабжения и 4-х - теплоснабжения на Херсонщине. На восстановление объектов водоснабжения будет направлено 139,38 млн грн, а восстановление объектов теплоснабжения - 37,16 млн грн.

В мирное время на территории, обслуживающие эти объекты, проживало около 300 тысяч человек. Сегодня - около 100 тысяч - отметил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

Напомним,

Ранее Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета дополнительно почти 980,6 млн грн на осуществление мероприятий по обеспечению транспортировки питьевой воды для нужд Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Также Правительство своим решением 22 августа 2023 года выделило дополнительно 7 млрд грн из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции. В общем, с учетом предыдущих ассигнований на экспериментальный проект выделено 8,5 млрд грн.

Кабмин также выделил 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

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