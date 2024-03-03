В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  148005 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  184300 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  169961 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  200391 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  215979 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  174944 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  162580 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  159743 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  173129 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172449 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 05:54  •  1991 просмотра

Read in English

Строительство магистрального водопровода длиной 77,9 км от Запорожья до Марганца в Украине завершено, и он готов подавать воду жителям после подключения к постоянному электроснабжению.

Магистральный водопровод на участке "Запорожье-Томаковка-Марганец" готов к запуску. Об этом сообщила группа компаний Autostrada, передает УНН.

Детали

По информации, на водопроводе полностью собрана сеть, протяженность которой 77, 9 км. В частности - 6 насосных станций, 46 камер для стравливания воздуха, 47 камер для слива воды из системы, 16 камер для переключения потока воды  в системе, 3 камеры счетчика, 1 камера для распределения потока воды между сетями.

Image

В течение февраля специалисты Autostrada прокачивали воду между насосными станциями. Таким образом было проверено, как система работает под средним рабочим давлением в 4 атмосферы, протестирована ее целостность,  осуществлена  промывка и стравливание воздуха.

Забор воды будет осуществляться из реки Днепр в Запорожье, отсюда она будет подаваться по построенной сети в город Марганец на насосно-фильтровальную станцию, где будет очищаться и расходиться к потребителям уже существующими сетями.

Функционирование водопровода пока обеспечивают дизельные генераторы. Работать на них постоянно система не сможет. Поэтому ждем решения по определению балансодержателя, передачи водопровода на баланс и заключения договоров на обеспечение постоянным напряжением. Для этого построены новые линии электроснабжения к насосным станциям - длиной 26 км.

говорится в сообщении

После подключения полностью автоматизируем работу водопровода и проведем гидравлические испытания. Сразу после присоединения системы к источнику постоянного питания будет подана вода абонентам - жителям Днепропетровщины (Марганецкой, Мировской, Широковской, Томаковской громад и города Никополя), местным больницам, школам, детсадам.

Дополнение

В компании отметили, что магистральный водопровод является беспрецедентным масштабным проектом и очень важным, учитывая гуманитарную катастрофу региона в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

Сооружение объекта продолжалось в течение 7 месяцев круглосуточно.

Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%8 декабря 2023, 17:53 • 39165 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономикаНовости Бизнеса
dneprДнепр
markhanetsМарханец
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
В Україні побудували магістральний водогін із Запоріжжя до Марганця
Main water pipeline from Zaporizhzhia to Marhanets built in Ukraine
Новости по теме

В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Строительство магистрального водопровода длиной 77,9 км от Запорожья до Марганца в Украине завершено, и он готов подавать воду жителям после подключения к постоянному электроснабжению.

Общество •   •  1991 просмотра
В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Днепру, что вызвало пожар, который впоследствии потушили.

Война •   •  7632 просмотра
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Днепру - возник пожар

Украина получит экспортные кредитные гарантии от Швеции

Швеция предоставит экспортные кредитные гарантии, направленные на обеспечение приоритетных поставок товаров первой необходимости в Украину для поддержки ее экономического развития и восстановления.

Экономика •   •  7217 просмотра
Украина получит экспортные кредитные гарантии от Швеции

Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 416 800 человек личного состава и 6640 танков.

Война •   •  12962 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.

Война •   •  13601 просмотра
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.

Война •   •  15017 просмотра
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб

россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

В результате удара российского беспилотника погиб 4-месячный украинский младенец вместе с матерью, когда он попал в их жилой дом в Одессе.

Война •   •  14735 просмотра
россия убила в Одессе 4-месячного младенца с матерью

Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Зоозащитники по всему миру проводят мероприятия, посвященные Всемирному дню дикой природы и повышению осведомленности о защите исчезающих видов животных.

УНН Lite •   •  11214 просмотра
Всемирный день дикой природы, Международный день ирландского виски. Что еще можно отметить третьего марта

Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Непал потребует от всех альпинистов носить во время восхождения на Эверест отслеживающие чипы, чтобы сократить время поиска и спасения.

Новости Мира •   •  12399 просмотра
Непал потребует от всех альпинистов на Эверест использовать чип слежения

Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Турецкий экспорт в Россию упал на 33% в феврале 2024 года на фоне санкций, введенных США и ЕС против России из-за ее вторжения в Украину.

Экономика •   •  12311 просмотра
Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций