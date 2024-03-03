В Украине построили магистральный водопровод из Запорожья в Марганец

Магистральный водопровод на участке "Запорожье-Томаковка-Марганец" готов к запуску. Об этом сообщила группа компаний Autostrada, передает УНН.

Детали

По информации, на водопроводе полностью собрана сеть, протяженность которой 77, 9 км. В частности - 6 насосных станций, 46 камер для стравливания воздуха, 47 камер для слива воды из системы, 16 камер для переключения потока воды в системе, 3 камеры счетчика, 1 камера для распределения потока воды между сетями.

В течение февраля специалисты Autostrada прокачивали воду между насосными станциями. Таким образом было проверено, как система работает под средним рабочим давлением в 4 атмосферы, протестирована ее целостность, осуществлена промывка и стравливание воздуха.

Забор воды будет осуществляться из реки Днепр в Запорожье, отсюда она будет подаваться по построенной сети в город Марганец на насосно-фильтровальную станцию, где будет очищаться и расходиться к потребителям уже существующими сетями.

Функционирование водопровода пока обеспечивают дизельные генераторы. Работать на них постоянно система не сможет. Поэтому ждем решения по определению балансодержателя, передачи водопровода на баланс и заключения договоров на обеспечение постоянным напряжением. Для этого построены новые линии электроснабжения к насосным станциям - длиной 26 км. говорится в сообщении

После подключения полностью автоматизируем работу водопровода и проведем гидравлические испытания. Сразу после присоединения системы к источнику постоянного питания будет подана вода абонентам - жителям Днепропетровщины (Марганецкой, Мировской, Широковской, Томаковской громад и города Никополя), местным больницам, школам, детсадам.

Дополнение

В компании отметили, что магистральный водопровод является беспрецедентным масштабным проектом и очень важным, учитывая гуманитарную катастрофу региона в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

Сооружение объекта продолжалось в течение 7 месяцев круглосуточно.

Водопровод для городов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС, завершен почти на 90%