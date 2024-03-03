В Україні побудували магістральний водогін із Запоріжжя до Марганця
Київ • УНН
Будівництво магістрального водогону довжиною 77,9 км від Запоріжжя до Марганця в Україні завершено, і він готовий подавати воду мешканцям після підключення до постійного електропостачання.
Магістральний водогін на ділянці "Запоріжжя-Томаківка-Марганець" готовий до запуску. Про це повідомила група компаній Autostrada, передає УНН.
Деталі
За інформацією, на водогоні повністю зібрана мережа, протяжність якої 77, 9 км. Зокрема — 6 насосних станцій, 46 камер для стравлення повітря, 47 камер для зливу води із системи, 16 камер для перемикання потоку води в системі, 3 камери лічильника, 1 камера для розподілення потоку води між мережами.
Протягом лютого фахівці Autostrada прокачували воду між насосними станціями. Таким чином було перевірено, як система працює під середнім робочим тиском у 4 атмосфери, протестовано її цілісність, здійснено промивку та стравлення повітря.
Забір води здійснюватиметься із річки Дніпро в Запоріжжі, звідси вона подаватиметься збудованою мережею до міста Марганець на насосно-фільтрувальну станцію, де очищуватиметься і розходитиметься до споживачів вже існуючими мережами.
Функціонування водогону поки що забезпечують дизельні генератори. Працювати на них постійно система не зможе. Тому чекаємо рішення щодо визначення балансоутримувача, передачі водогону на баланс та укладення договорів на забезпечення постійною напругою. Для цього збудовано нові лінії електропостачання до насосних станцій - довжиною 26 км.
Після підключення повністю автоматизуємо роботу водогону та проведемо гідравлічні випробування. Відразу після приєднання системи до джерела постійного живлення буде подано воду абонентам – жителям Дніпропетровщини (Марганецької, Мирівської, Широківської, Томаківської громад та міста Нікополя), місцевим лікарням, школам, дитсадкам.
Доповнення
У компанії наголосили, що магістральний водогін є безпрецедентним масштабним проєктом і дуже важливим з огляду на гуманітарну катастрофу регіону внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС.
Спорудження об’єкта тривало протягом 7 місяців цілодобово.
Водогін для міст, що постраждали від підриву Каховської ГЕС, завершений на майже 90%08.12.23, 19:53 • 39862 перегляди