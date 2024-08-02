Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжает снижаться. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 2 августа. Он указал, что наличие этой воды важно для обеспечения ядерной безопасности станции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

Детали

Как сообщается, в течение последних недель эксперты МАГАТЭ, которые находятся на станции, наблюдали постоянное снижение уровня воды в пруду-охладителе станции. Отмечается, если эта тенденция сохранится, вскоре станет проблематично откачивать воду из пруда.

Поддержание уровня воды в пруду осложняется жаркой летней погодой, указали в МАГАЗЕ.

После разрушения плотины Каховки в прошлом году на ЗАЭС вырыли 11 колодцев для подземных вод, чтобы обеспечить пруды примерно 250 кубометрами охлаждающей воды в час. Эти пруды обеспечивают достаточное количество воды для охлаждения всех шести реакторных блоков в их состоянии холодной остановки.

«Во время осмотра площадки на прошлой неделе группа МАГАТЭ отметила, что спринклерные пруды функционируют хорошо, а вода находится на номинальном уровне. Любое нарушение водоснабжения спринклерных прудов может привести к необходимости использования пруда-охладителя в качестве резервного источника», - указали в МАГАТЭ.

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«Снижение уровня воды в пруду-охладителе остается потенциальным источником беспокойства, и мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией на площадке, чтобы обеспечить постоянное наличие достаточного количества охлаждающей воды для нужд станции», - отметил генеральный директор Гросси.

Дополнение

2 августа в Минэнерго сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.79 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, добавили в ведомстве.