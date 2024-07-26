Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило временное прекращение работы одного из энергоблоков Южно-Украинской АЭС на прошлой неделе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

На прошлой неделе группа МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС сообщила, что ее второй блок был временно остановлен после срабатывания электрических защит из-за проблемы с трансформатором в открытом распределительном устройстве 330 кВ, расположенном за пределами площадки АЭС - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Как сообщается, в результате короткого замыкания произошло повреждение керамического изолятора, что привело к утечке и возгоранию масла. После восстановления электрического соединения реактор был перезапущен и начал подавать электроэнергию в сеть примерно через 17 часов, достигнув полной мощности чуть более чем через 24 часа после остановки, добавили в МАГАТЭ.

Контекст

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что за три дня на Южноукраинской АЭС сгорело три трансформатора тока.

В ответ заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник назвал информацию о сгоревших трансформаторах на Южноукраинской АЭС ИПСО, играющей на руку врагу