На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  128170 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  153807 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  146354 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  178393 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  194376 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  164743 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  157409 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  156572 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  170563 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172027 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских

На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 14:06  •  13010 просмотра

Read in English

рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.

На Херсонщине в результате российского обстрела ранения получили двое правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что за прошедшие сутки войска рф обстреливали правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками.

В результате взрыва БПЛА двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет получили огнестрельные ранения различных частей тела, их доставили в больницу. Сейчас угрозы жизни правоохранителей нет

- резюмировали в ведомстве. 

Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области2 марта 2024, 08:45 • 31597 просмотров

Кроме того, в Бериславе в результате атаки дрона-камикадзе типа FPV поврежден служебный автомобиль полиции, сотрудники не пострадали. Также россияне сбросили боеприпасы с дрона в Змиевке. Повреждения получил служебный автомобиль полиции, личный состав не пострадал.

Дополнение

Под обстрелом россиян оказались Херсон, Антоновка, Токаревка, Береговое, Станислав, Приднепровское, Понятовка, Днепровское, Инженерное, Александровка, Берислав, Бургунка, Томарино, Змиевка, Тягинка, Львовское, Шляховое, Качкаровка и Меловое.

В населенных пунктах повреждения получили 11 частных и многоквартирный дома, четыре автомобиля, в том числе два служебных автомобиля полиции, гаражи.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, которые изымали обломки снарядов и фиксировали преступления.

Напомним

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону, повредив дома и ранив 79-летнюю женщину.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
kakhovkaКаховка
beryslavБерислав
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
lvovЛьвов
khersonХерсон
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено двох поліцейських
Two policemen wounded in Kherson region as a result of russian shelling
Новости по теме

На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских

рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.

Война •   •  13010 просмотра
На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских

Минобороны испытывает "плавучие бронежилеты"

Министерство обороны Украины начало испытания новых модульных бронежилетов, которые функционируют как спасательный жилет при контакте с водой, чтобы спасти жизни военнослужащих.

Война •   •  14780 просмотра
Минобороны испытывает "плавучие бронежилеты"

В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают

Город-спутник Хмельницкой атомной электростанции Нетешин частично ограничит въезд и выезд из города через контрольно-пропускные пункты, но разрешит въезд по утвержденным маршрутам в связи с введением военного положения в Украине.

Общество •   •  16293 просмотра
В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают

Ночная атака на Одессу: из-под завалов дома достали пятое тело погибшего

Спасатели извлекли тело пятой жертвы, среди которых один ребенок, из-под завалов дома, пострадавшего от атаки российского беспилотника в Одессе, в результате чего количество погибших возросло до пяти, а восемь человек получили ранения.

Общество •   •  17155 просмотра
Ночная атака на Одессу: из-под завалов дома достали пятое тело погибшего

За сутки на Таврическом направлении отбили более полусотни атак россиян - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские защитники отбили 53 российские атаки, уничтожив 336 российских военнослужащих и 38 единиц военной техники.

Война •   •  15147 просмотра
За сутки на Таврическом направлении отбили более полусотни атак россиян - Тарнавский

Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил ее в офис президента для публикации после того, как законодатели одобрили ее, положив конец многомесячной задержке с завершением процесса присоединения Швеции к альянсу ради безопасности на фоне российского вторжения в Украину.

Политика •   •  16538 просмотра
Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО

Командующий ВС ВСУ показал видео сбитого российского Су-34

Командующий Военно-воздушных сил Украины показал видео сбитого российского истребителя Су-34, который был сбит 1 марта 2024 года.

Война •   •  15902 просмотра
Командующий ВС ВСУ показал видео сбитого российского Су-34

"Не можем допустить спора. Это опасно для Украины": в партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном

Напряженные отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за их разных подходов к поддержке Украины беспокоят немецких социал-демократов.

Война •   •  20167 просмотра
"Не можем допустить спора. Это опасно для Украины": в партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном

В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, питающей три оборонных предприятия - росСМИ

В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, которая снабжала электроэнергией три оборонных предприятия, хотя официальные лица утверждали, что это произошло из-за неисправности оборудования.

Новости Мира •   •  15252 просмотра
В екатеринбурге в рф произошел взрыв у электроподстанции, питающей три оборонных предприятия - росСМИ

Ракета рф упала в краснодарском крае, не долетев до Украины - мониторинг

Российская противокорабельная ракета упала в краснодарском крае, не долетев до Украины.

Война •   •  17329 просмотра
Ракета рф упала в краснодарском крае, не долетев до Украины - мониторинг