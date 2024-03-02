На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских
Киев • УНН
рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.
На Херсонщине в результате российского обстрела ранения получили двое правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что за прошедшие сутки войска рф обстреливали правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками.
В результате взрыва БПЛА двое работников Каховского районного отдела полиции в возрасте 36 и 37 лет получили огнестрельные ранения различных частей тела, их доставили в больницу. Сейчас угрозы жизни правоохранителей нет
Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области2 марта 2024, 08:45 • 31597 просмотров
Кроме того, в Бериславе в результате атаки дрона-камикадзе типа FPV поврежден служебный автомобиль полиции, сотрудники не пострадали. Также россияне сбросили боеприпасы с дрона в Змиевке. Повреждения получил служебный автомобиль полиции, личный состав не пострадал.
Дополнение
Под обстрелом россиян оказались Херсон, Антоновка, Токаревка, Береговое, Станислав, Приднепровское, Понятовка, Днепровское, Инженерное, Александровка, Берислав, Бургунка, Томарино, Змиевка, Тягинка, Львовское, Шляховое, Качкаровка и Меловое.
В населенных пунктах повреждения получили 11 частных и многоквартирный дома, четыре автомобиля, в том числе два служебных автомобиля полиции, гаражи.
На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, которые изымали обломки снарядов и фиксировали преступления.
Напомним
Российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону, повредив дома и ранив 79-летнюю женщину.
На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских
рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.
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