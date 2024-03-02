росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона, є поранена - ОВА
Київ • УНН
Російський обстріл Дніпровського району Херсона пошкодив будівлі та поранив 79-річну жінку.
Російські війська вчергове завдали удар по Херсону, пошкодивши будинки та поранивши 79-річну жінку, повідомили у Херсонській ОВА у суботу, передає УНН.
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"російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Знову під ударами - житлові квартали міста. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок артобстрілу є постараждала", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як зазначається, до лікарні доставили 79-річну жінку з уламковим пораненням плеча та ноги. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Нині потерпілій надається допомога.
Армія рф вбила жителя Станіслава на Херсонщині02.03.24, 10:45 • 77655 переглядiв