россияне ударили по жилым кварталам Херсона, есть раненая - ОВА

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону, повредив дома и ранив 79-летнюю женщину, сообщили в Херсонской ОВА в субботу, передает УНН.

Детали

"Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Снова под ударами - жилые кварталы города. Повреждены частные и многоквартирные дома. В результате артобстрела есть пострадавшие", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, в больницу доставили 79-летнюю женщину с осколочным ранением плеча и ноги. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Сейчас пострадавшей оказывается помощь.

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