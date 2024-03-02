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россияне ударили по жилым кварталам Херсона, есть раненая - ОВА

россияне ударили по жилым кварталам Херсона, есть раненая - ОВА

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 11:20  •  11895 просмотра

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Российский обстрел Днепровского района Херсона повредил здания и ранил 79-летнюю женщину.

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Херсону, повредив дома и ранив 79-летнюю женщину, сообщили в Херсонской ОВА в субботу, передает УНН.

Детали

"Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Снова под ударами - жилые кварталы города. Повреждены частные и многоквартирные дома. В результате артобстрела есть пострадавшие", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, в больницу доставили 79-летнюю женщину с осколочным ранением плеча и ноги. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Сейчас пострадавшей оказывается помощь.

Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области2 марта 2024, 08:45 • 29624 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
khersonХерсон
росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона, є поранена - ОВА
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