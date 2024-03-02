Армия рф убила жителя Станислава в Херсонской области

Российские оккупанты убили жителя Станислава в Херсонской области. Мужчина находился на улице во время вражеского артобстрела. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

российская армия убила жителя Станислава. Травмы, не совместимые с жизнью, получил 54-летний мужчина. Он находился на улице во время артобстрела - написал Прокудин.

Дополнение

По данным Прокудина, за прошедшие сутки враг в Херсонской области обстреливал Берислав, Республиканец, Милово, Львово, Бургунку, Томарино, Змиевку, Александровку, Днепровское, Янтарное, Понятовку, Токаревку, Ивановку, Береговое, Красный маяк, Новоберислав, Станислав, Антоновку, Приднепровское, Инженерное, Тягинку, Шляховое, Качкаровку и город Херсон.

российские военные, отметил он, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 1 многоэтажка и 11 частных домов. В Херсоне в результате обстрелов повреждено админздание.

По его словам, в результате вражеских атак в населенных пунктах области были повреждены сотовая башня, гаражное помещение и автомобиль. Также зафиксированы попадания на территорию фермы и завода.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения за прошедшие сутки не было.