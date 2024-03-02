Армія рф вбила жителя Станіслава на Херсонщині
Київ • УНН
54-річний чоловік загинув на вулиці в Станіславі Херсонської області під час російського обстрілу.
Російські окупанти вбили жителя Станіслава в Херсонській області. Чоловік перебував на вулиці під час ворожого артобстрілу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
російська армія вбила жителя Станіслава. Травми, не сумісні з життям, отримав 54-річний чоловік. Він знаходився на вулиці під час артобстрілу
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За даними Прокудіна, минулої доби ворог у Херсонській області обстрілював Берислав, Республіканець, Милове, Львове, Бургунку, Томарине, Зміївку, Олександрівку, Дніпровське, Янтарне, Понятівку, Токарівку, Іванівку, Берегове, Червоний маяк, Новоберислав, Станіслав, Антонівку, Придніпровське, Інженерне, Тягинку, Шляхове, Качкарівку та місто Херсон.
російські військові, зазначив він, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 1 багатоповерхівка та 11 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю.
За його словами, внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були пошкоджені стільникова вежа, гаражне приміщення та автівка. Також зафіксовані влучання на територію ферми та заводу.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення минулої доби не було.