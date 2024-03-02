На Херсонщині внаслідок російського обстрілу поранено двох поліцейських
Київ • УНН
рф обстрілювала правобережжя Херсонської області із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та атакували безпілотниками. Внаслідок атаки було поранено двох поліцейських.
На Херсонщині в результаті російського обстрілу поранення отримали двоє правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Херсонській області, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що минулої доби війська рф обстрілювали правобережжя Херсонської області із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків та атакували безпілотниками.
Внаслідок вибуху БПЛА двоє працівників Каховського районного відділу поліції віком 36 та 37 років отримали вогнепальні поранення різних частин тіла, їх доправили до лікарні. Наразі загрози життю правоохоронців немає
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Окрім того, у Бериславі в результаті атаки дрона-камікадзе типу FPV пошкоджений службовий автомобіль поліції, працівники не постраждали. Також росіяни скинули боєприпаси з дрона у Зміївці. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції, особовий склад не постраждав.
Доповнення
Під обстрілом росіян опинились Херсон, Антонівка, Токарівка, Берегове, Станіслав, Придніпровське, Понятівка, Дніпровське, Інженерне, Олександрівка, Берислав, Бургунка, Томарине, Зміївка, Тягинка, Львове, Шляхове, Качкарівка та Милове.
У населених пунктах пошкоджень зазнали 11 приватних та багатоквартирний будинки, чотири автомобілі, у тому числі два службові автомобілі поліції, гаражі.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, які вилучали уламки снарядів і фіксували злочини.
Нагадаємо
Російські війська вчергове завдали удар по Херсону, пошкодивши будинки та поранивши 79-річну жінку.