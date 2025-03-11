В Каховке оккупанты отбирают пенсии у украинцев, которые получили паспорта рф - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях россияне лишают пенсий местных жителей после принудительной паспортизации. В Каховке оккупанты находят формальные причины для отказа в выплатах пенсионерам с паспортами рф.
На временно оккупированных территориях россияне лишают прав пенсионеров, которых принудительно паспортизировали - в частности, в Каховке РФ массово отбирает пенсии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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Указывается, что в временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне отбирают пенсии у украинцев, которые принудительно получили паспорт рф, по формальным причинам - например, "подозрительные записи в трудовой книжке".
"Сначала заставили взять российские паспорта, а теперь лишили даже мизерных выплат. Люди пожилого возраста остались без средств к существованию – для оккупантов они просто бремя", - добавляет ЦНС.
Напоминаем
На оккупированных территориях Украины россия принудительно выдала 3,5 млн российских паспортов местным жителям. Отказ от получения паспорта рф угрожает конфискацией имущества и ограничением доступа к базовым услугам.