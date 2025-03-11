У Каховці загарбники відбирають пенсії в українців, які отримали паспорти рф - Спротив
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни позбавляють пенсій місцевих жителів після примусової паспортизації. В Каховці окупанти знаходять формальні причини для відмови у виплатах пенсіонерам з паспортами рф.
На тимчасово окупованих територіях росіяни позбавляють прав пенсіонерів, яких примусово паспортизували - зокрема, у Каховці рф масово відбирає пенсії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни відбирають пенсії в українців, які примусово отримали паспорт РФ, через формальні причини - наприклад, "підозрілі записи у трудовій книжці".
"Спочатку змусили взяти російські паспорти, а тепер позбавляють навіть мізерних виплат. Люди похилого віку залишилися без засобів для існування – для окупантів вони просто тягар", - додає ЦНС.
Нагадаємо
На окупованих територіях України росія примусово видала 3,5 млн російських паспортів місцевим жителям. Відмова від отримання паспорта рф загрожує конфіскацією майна та обмеженням доступу до базових послуг.