Окупанти змусили 3,5 млн українців отримати паспорти рф під загрозою конфіскації майна - британська розвідка

москва активно проводить політику насильницької русифікації на тимчасово окупованих територіях України. Під загрозою конфіскації майна російська влада примусила понад 3,5 мільйона українців отримати російські паспорти. Про це повідомляється у зведенні Міноборони Великої Британії, пише УНН.

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Як зазначається у зведенні, російський диктатор володимир путін 4 березня заявив, що росія завершила видачу паспортів українцям, які проживають на незаконно окупованій рф території України. Міністр внутрішніх справ росії володимир колокольцев заявив, що українцям на окупованій території було видано 3,5 млн російських паспортів, що більше, ніж 2,8 млн, про які повідомляли в березні 2024 року.

За даними британської розвідки, росія обумовлює отримання російських паспортів доступом до послуг в окупованих регіонах, включно із соціальними послугами, охороною здоров'я та фінансовими послугами. Наявність російського паспорта також зобов'язує до призову в російську армію. Українцям, які не мають російського паспорта, також загрожує конфіскація їхнього майна владою.

Зусилля росії щодо забезпечення управління на незаконно окупованій території, а також щодо примусу українців до отримання російських паспортів свідчать про незмінну прихильність вищого керівництва росії політиці русифікації та її проведенні - йдеться у зведені.

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