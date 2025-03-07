москва активно проводит политику насильственной русификации на временно оккупированных территориях Украины. Под угрозой конфискации имущества российская власть принудила более 3,5 миллиона украинцев получить российские паспорта. Об этом сообщается в сводке Минобороны Великой Британии, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сводке, российский диктатор владимир путин 4 марта заявил, что Россия завершила выдачу паспортов украинцам, которые проживают на незаконно оккупированной рф территории Украины. Министр внутренних дел россии владимир колокольцев заявил, что украинцам на оккупированной территории было выдано 3,5 млн российских паспортов, что больше, чем 2,8 млн, о которых сообщали в марте 2024 года.

По данным британской разведки, россия обуславливает получение российских паспортов доступом к услугам в оккупированных регионах, включая социальные услуги, охрану здоровья и финансовые услуги. Наличие российского паспорта также обязывает к призыву в российскую армию. Украинцам, которые не имеют российского паспорта, также угрожает конфискация их имущества властями.

Усилия россии по обеспечению управления на незаконно оккупированной территории, а также по принуждению украинцев к получению российских паспортов свидетельствуют о неизменной приверженности высшего руководства России политике русификации и ее проведению