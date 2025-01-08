Захватчики на оккупированных территориях запретят украинцам без паспортов рф жениться
Киев • УНН
С 5 февраля на оккупированных территориях запретят регистрировать брак без российского паспорта. С 2025 года оккупанты планируют принудительно депортировать украинцев, которые не получили гражданство рф.
На временно оккупированных территориях украинцам без российского паспорта запретят регистрировать брак с 5 февраля. Кроме того, с 2025 года оккупанты планируют принудительную депортацию тех, кто не сменил гражданство на российское. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.
Кремль пробил очередное дно в своей попытке полностью ассимилировать население временно оккупированных территорий Украины. С 5 февраля украинцам, которые не получили российский паспорт и не изменили гражданство, нельзя будет узаконить свои отношения
Кроме этого в соответствии с новыми оккупационными нормами путинского закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России (временно оккупированные территории Украины в том числе), враг будет применять режим высылки.
Отмечается, что полицейские в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получают право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие украинцы, которые не изменили гражданство.
Ранее
Сообщалось, что с 5 февраля на ВОТ заработает новый реестр для украинцев без российских паспортов. Им запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость и управлять транспортом без получения документов рф.
С марта оккупанты на ВОТ будут считать "мигрантами" украинцев, которые не обменяли паспорт на российский - ЦНС3 янв. 2025, 01:02 • 80582 просмотра