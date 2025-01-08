Захватчики на оккупированных территориях запретят украинцам без паспортов рф жениться

На временно оккупированных территориях украинцам без российского паспорта запретят регистрировать брак с 5 февраля. Кроме того, с 2025 года оккупанты планируют принудительную депортацию тех, кто не сменил гражданство на российское. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Кремль пробил очередное дно в своей попытке полностью ассимилировать население временно оккупированных территорий Украины. С 5 февраля украинцам, которые не получили российский паспорт и не изменили гражданство, нельзя будет узаконить свои отношения - говорится в сообщении ЦНС.

Кроме этого в соответствии с новыми оккупационными нормами путинского закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России (временно оккупированные территории Украины в том числе), враг будет применять режим высылки.

Отмечается, что полицейские в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получают право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие украинцы, которые не изменили гражданство.

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Сообщалось, что с 5 февраля на ВОТ заработает новый реестр для украинцев без российских паспортов. Им запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость и управлять транспортом без получения документов рф.

С марта оккупанты на ВОТ будут считать "мигрантами" украинцев, которые не обменяли паспорт на российский - ЦНС