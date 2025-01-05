Окупанти запускають "реєстр контрольованих осіб" для українців без паспортів рф

Відповідно до формулювання щодо так званого реєстру контрольованих осіб, до нього потрапляють іноземці та люди без громадянства. Відомово про умови: українці повинні будуть або виїхати або отримати "правову підставу для проживання".

Пише УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

З 5 лютого окупанти запускають так званий "реєстр контрольованих осіб" для українців, які відмовилися від російської макулатури.

Усім, хто не має російського паспорта, пропонують два шляхи:

1) Покинути рідний край.

2) Шукати "правову підставу" для проживання.

ЦНС зазначає, що рф "заборонять" тим українцям, хто без паспорта країни-окупанта наступне:

1) користуватися банками,

2) реєструвати нерухомість,

3) керувати транспортом,

4) навіть одружуватися.

Це не просто бюрократія – це примусова паспортизація! Росія хоче юридично закріпити статус українців як "громадян імперії" та знищити нашу ідентичність. Центр національного спротиву нагадує: Кожен, хто причетний до цього злочину, понесе відповідальність.