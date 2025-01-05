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Окупанти запускають "реєстр контрольованих осіб" для українців без паспортів рф

Окупанти запускають "реєстр контрольованих осіб" для українців без паспортів рф

Київ • УНН

 • 38421 перегляди

З 5 лютого на ТОТ запрацює новий реєстр для українців без російських паспортів. Їм заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість та керувати транспортом без отримання документів рф.

Відповідно до формулювання щодо так званого реєстру контрольованих осіб, до нього потрапляють іноземці та люди без громадянства. Відомово про умови: українці повинні будуть або виїхати або отримати "правову підставу для проживання".

Пише УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

З 5 лютого окупанти запускають так званий "реєстр контрольованих осіб" для українців, які відмовилися від російської макулатури.

- інформує ЦНС.

Усім, хто не має російського паспорта, пропонують два шляхи:

1) Покинути рідний край.

2) Шукати "правову підставу" для проживання.

ЦНС зазначає, що рф "заборонять" тим українцям, хто без паспорта країни-окупанта наступне:

1) користуватися банками,

2) реєструвати нерухомість,

3) керувати транспортом,

4) навіть одружуватися.

Це не просто бюрократія – це примусова паспортизація! Росія хоче юридично закріпити статус українців як "громадян імперії" та знищити нашу ідентичність. Центр національного спротиву нагадує: Кожен, хто причетний до цього злочину, понесе відповідальність.

- підкреслює Центр національного спротиву

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях України розпочалися масові поліцейські рейди під приводом перевірки російських автоцивілок. Окупанти ретельно перевіряють не лише страхові поліси, а й особисті документи водіїв та пасажирів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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