На ТОТ України чергова хвиля фільтраційних заходів під приводом перевірки “автоцивілки - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України розпочалась чергова хвиля фільтраційних заходів під приводом перевірки "автоцивілки". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Зазначається, що з першого січня на автошляхах ТОТ України відбуваються масові поліцайські рейди, які мають на меті нібито виявлення водіїв без російських автоцивілок.

Насправді ж водіїв ретельно перевіряють не тільки на наявність страхових полісів, а й прискіпливо проводять контроль усіх особистих документів, зокрема паспортів. Стосується це і пасажирів