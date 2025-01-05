На ТОТ України чергова хвиля фільтраційних заходів під приводом перевірки “автоцивілки - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України розпочалися масові поліцейські рейди під приводом перевірки російських автоцивілок. Окупанти ретельно перевіряють не лише страхові поліси, а й особисті документи водіїв та пасажирів.
На тимчасово окупованих територіях України розпочалась чергова хвиля фільтраційних заходів під приводом перевірки "автоцивілки". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що з першого січня на автошляхах ТОТ України відбуваються масові поліцайські рейди, які мають на меті нібито виявлення водіїв без російських автоцивілок.
Насправді ж водіїв ретельно перевіряють не тільки на наявність страхових полісів, а й прискіпливо проводять контроль усіх особистих документів, зокрема паспортів. Стосується це і пасажирів
Як відомо, з 1 січня на тимчасово окупованих територіях України кожен автомобіліст зобов’язаний мати російських страховий поліс.
Нагадаємо
З 5 березня окупанти отримають право входити в помешкання українців на ТОТ, які не змінили паспорт на російський. Таких громадян вважатимуть "мігрантами" та позбавлять базових прав з 2025 року.