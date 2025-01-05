На ВОТ Украины очередная волна фильтрационных мероприятий под предлогом проверки "автогражданки" - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины начались массовые полицейские рейды под предлогом проверки российских автогражданок. Оккупанты тщательно проверяют не только страховые полисы, но и личные документы водителей и пассажиров.
На временно оккупированных территориях Украины началась очередная волна фильтрационных мероприятий под предлогом проверки "автогражданки". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что с первого января на автодорогах ВОТ Украины происходят массовые полицейские рейды, которые имеют целью якобы выявление водителей без российских автогражданок.
На самом деле водителей тщательно проверяют не только на наличие страховых полисов, но и тщательно проводят контроль всех личных документов, в частности паспортов. Касается это и пассажиров
Как известно, с 1 января на временно оккупированных территориях Украины каждый автомобилист обязан иметь российских страховой полис.
Напомним
С 5 марта оккупанты получат право входить в помещения украинцев на ВОТ, которые не сменили паспорт на российский. Таких граждан будут считать "мигрантами" и лишат базовых прав с 2025 года.