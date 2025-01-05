На ВОТ Украины очередная волна фильтрационных мероприятий под предлогом проверки "автогражданки" - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины началась очередная волна фильтрационных мероприятий под предлогом проверки "автогражданки". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с первого января на автодорогах ВОТ Украины происходят массовые полицейские рейды, которые имеют целью якобы выявление водителей без российских автогражданок.

На самом деле водителей тщательно проверяют не только на наличие страховых полисов, но и тщательно проводят контроль всех личных документов, в частности паспортов. Касается это и пассажиров