З березня окупанти на ТОТ вважатимуть "мігрантами" українців, які не обміняли паспорт на російський - ЦНС

Російські загарбники "узаконили" репресії на тимчасово захоплених територіях України проти цивільних мешканців, які не обміняли український паспорт на російський. Вже у березні окупанти набудуть "право" вдиратися в помешкання таких громадян. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Росіяни "узаконили" репресії проти цивільних українців на ТОТ… Поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримають право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі "іноземці". Насправді ж йдеться про тих "мігрантів", які не обміняли український паспорт на російський, - йдеться у повідомленні.

Ухвалений в рф новий закон, який дозволить поліцаям проникати у помешкання українців на тимчасово окупованих територіях України, набуде чинності вже з 5 березня цього року, додали в ЦНС.

Доповнення

У Центрі нагадали, що Кремль посилює репресії проти мирного населення України - вже від 1 січня 2025 року окупанти позбавили базових прав тих українців, які відмовилися змінити громадянство. Зокрема, йдеться про обмеження доступу до життєво необхідних ліків пацієнтів із сердечно-судинними захворюваннями, астматиків та діабетиків.

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