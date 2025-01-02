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Агресор запровадив нові обмеження для українців без російських паспортів

Київ • УНН

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На тимчасово окупованих територіях з 2025 року українці без паспортів терористичної країни втратять доступ до пільгових ліків. Окупанти створюють штучний дефіцит медикаментів та завищують ціни у 2-3 рази.

Загарбники позбавляють українців прав на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

З 1 січня 2025 року окупанти на захоплених територіях запровадили нові обмеження для місцевого населення, яке відмовляється від отримання російських паспортів. 

1.     Позбавлення допомоги

Українцям без російських документів заборонено доступ до пільгових медикаментів. Це особливо вдарило по: 

- пацієнтах із серцево-судинними захворюваннями;

- людях із астмою; 

- хворих на діабет. 

2.     Дефіцит і високі ціни

Купівля ліків стала можливою лише за власний кошт, але: 

- більшість потрібних препаратів неможливо знайти через штучний дефіцит. 

- якщо ліки є, їхня ціна у 2–3 рази перевищує ринкову. 

3.     Примус через знущання

Терористи навмисно створюють кризу, позбавляючи українців базових прав, аби змусити їх отримати російські паспорти. 

Примусова паспортизація: окупанти на блокпостах навмисно псують українські документи на ТОТ10.05.23, 02:21 • 1083675 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
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