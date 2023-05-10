Примусова паспортизація: окупанти на блокпостах навмисно псують українські документи на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Окупанти на блокпостах, з метою пришвидшення примусової паспортизації, навмисно псують українські документи на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
Цитата
"Окупанти намагаються пришвидшити темпи паспортизації на ТОТ.
За інформацією від нашого підпілля, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів", - йдться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, наразі московське керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів на тимчасово окупованих територіях, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації.
"Спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.
Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили", - підкреслили в ЦНС.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що окупанти продовжують етнічні чистки на ТОТ.