Принудительная паспортизация: оккупанты на блокпостах намеренно портят украинские документы на ВОТ

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"Оккупанты пытаются ускорить темпы паспортизации на ВОТ.

По информации от нашего подполья, такое неофициальное распоряжение было выдано оккупационной администрацией россиян на временно оккупированных территориях Херсонской области. Согласно которому, российские военные должны делать умышленные механические повреждения украинских паспортов", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, сейчас московское руководство оккупантов давит на гауляйтеров и коллаборационистов на временно оккупированных территориях, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации.

"Наблюдается изменение подхода к данному процессу со стороны оккупационных администраций на более агрессивную модель.

Оккупанты придают российскому паспорту статус документа для выживания и решения малейших социально-бытовых потребностей. Например от выезда за пределы городов, до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупанты продолжают этнические чистки на ВОТ.