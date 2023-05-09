ЦНС: окупанти продовжують етнічні чистки на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Окупанти продовжують етнічні чистки на тимчасово окупованих територіях, заселяючи росіян на місце депортованих українців. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Росіяни продовжують наслідувати радянські практики щодо етнічних чисток на тимчасово окупованих територіях України.
Вони продовжують системну депортацію мешканців за ТОТ під прикриттям евакуації. Що є черговою ознакою геноциду, який росіяни проводять щодо українського населення", - йдться в повідомленні.
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Водночас зазначається, що на місце корінних мешканців окупанти заселяють росіян.
Наприклад, зокрема місто Мелітополь покинули 60% корінних мешканців та виїхали на підконтрольну Україні територію. Ще частина була депортована. Натомість на зміну їм прибувають громадяни рф, які в більшості випадків мають родинні зв’язки з підрозділами зс рф та представниками окупаційних адміністрацій.
Як повідомляється, практично вся жила нерухомість, покинута корінними мешканцями, зайнята. Водночас росіяни використовують своїх "переселенців" для формування пропагандистської картинки "нового мирного життя".
Також у ЦНС наголошують, що окупанти насильно виселяють з домівок мешканців Старобільська, які відмовилися від російського паспорта.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що росіяни планують використати "евакуацію" для мобілізації чоловіків з ТОТ.