ЦНС: росіяни планують використати "евакуацію" для мобілізації чоловіків з ТОТ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. російські загарбники прикриваються нібито "евакуацією" аби мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Цитата

"За даними Центру національного спротиву в уряді рф обговорюють зміни до постанови “Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони”. Одне з питань до обговорення – це процес евакуації військовозобов’язаних чоловіків.

Зокрема окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Центрі супротиву також зауважили, що сама постанова стосується й територій рф. Тому, ймовірно, російські окупанти планують протестувати даний процес на ТОТ України, а потім застосовувати на території рф.

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