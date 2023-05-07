ЦНС: росіяни планують використати "евакуацію" для мобілізації чоловіків з ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. російські загарбники прикриваються нібито "евакуацією" аби мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"За даними Центру національного спротиву в уряді рф обговорюють зміни до постанови “Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони”. Одне з питань до обговорення – це процес евакуації військовозобов’язаних чоловіків.
Зокрема окупанти хочуть фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих евакуацій. І чоловіків хочуть вивозити до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Центрі супротиву також зауважили, що сама постанова стосується й територій рф. Тому, ймовірно, російські окупанти планують протестувати даний процес на ТОТ України, а потім застосовувати на території рф.
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