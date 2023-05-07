ЦНС: россияне планируют использовать "эвакуацию" для мобилизации мужчин с ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. российские захватчики прикрываются якобы "эвакуацией" чтобы мобилизовать жителей временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.
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"По данным Центра национального сопротивления в правительстве рф обсуждают изменения в постановление “О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы”. Один из вопросов к обсуждению – это процесс эвакуации военнообязанных мужчин.
В частности оккупанты хотят фильтровать население на временно оккупированных территориях во время так называемых эвакуаций. И мужчин хотят вывозить в отдельные лагеря, где их передадут в подчинение военкоматов", - говорится в сообщении.
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В Центре сопротивления также отметили, что само постановление касается и территорий рф. Поэтому, вероятно, российские оккупанты планируют протестировать данный процесс на ВОТ Украины, а затем применять на территории рф.
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