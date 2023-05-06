В Енергодарі росіяни повністю розграбували територію "Електропівденмонтажу-10" – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У місті Енергодар, що у Запорізькій області, російські загарбники повністю пограбували підприємство "Електропівденмонтаж-10", не лишилось жодного легкового автомобіля, про це повідомляють у Генштабі, передає УНН.
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"Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях. У Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв раніше Центр національного спротиву росіяни в Енергодарі мародерятьу навчальних закладах та дитсадках.