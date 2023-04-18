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ЦНС: в Енергодарі росіяни мародерять у навчальних закладах та дитсадках

ЦНС: в Енергодарі росіяни мародерять у навчальних закладах та дитсадках

Київ • УНН

 • 649198 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. російські окупанти в Енергодарі Запоріжської області займаються мародерством закладів освіти. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.

Цитата

"В Енергодарі окупанти займаються мародерством навчальних закладів та дитсадків.Так, росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків. Зокрема вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі. Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу", - повідомили у Центрі спротиву.

Доповнення

У ЦНС зазначили, що: "Така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон поки мають можливість".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти на Херсонщині захоплюють бізнес, власники якого відмовляються співпрацювати з рф – ЦНС

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