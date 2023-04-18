ЦНС: в Енергодарі росіяни мародерять у навчальних закладах та дитсадках
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. російські окупанти в Енергодарі Запоріжської області займаються мародерством закладів освіти. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"В Енергодарі окупанти займаються мародерством навчальних закладів та дитсадків.Так, росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків. Зокрема вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі. Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу", - повідомили у Центрі спротиву.
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У ЦНС зазначили, що: "Така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон поки мають можливість".
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