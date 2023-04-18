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ЦНС: в Энергодаре россияне мародерят в учебных заведениях и детсадах

ЦНС: в Энергодаре россияне мародерят в учебных заведениях и детсадах

Киев • УНН

 • 649196 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области занимаются мародерством учебных заведений. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

"В Энергодаре окупанты занимаются мародерством учебных заведений и детсадов. Так, россияне ограбили ряд школ и детсадов. В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель. Таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению", - сообщили в Центре сопротивления.

Дополнение

В ЦНС отметили, что: "Такая политика свидетельствует, что сами россияне не верят в то, что пришли навсегда, ведь по факту они просто грабят регион, пока имеют возможность".

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