ЦНС: в Энергодаре россияне мародерят в учебных заведениях и детсадах

Цитата

"В Энергодаре окупанты занимаются мародерством учебных заведений и детсадов. Так, россияне ограбили ряд школ и детсадов. В частности, они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель. Таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению", - сообщили в Центре сопротивления.

Дополнение

В ЦНС отметили, что: "Такая политика свидетельствует, что сами россияне не верят в то, что пришли навсегда, ведь по факту они просто грабят регион, пока имеют возможность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты на Херсонщине увлекают бизнес, владельцы которого отказываются сотрудничать с РФ – ЦНС