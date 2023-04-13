Окупанти на Херсонщині захоплюють бізнес, власники якого відмовляються співпрацювати з рф – ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Окупанти у Херсонській області оголосили про "націоналізацію майна українських олігархів", тобто підприємств, які відмовилися співпрацювати з рф. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Окупанти захопили підприємства й висунули умову "перереєстрації". Проте більша частина власників покинула регіон в момент окупації, а ті, хто лишились, відмовились йти на співпрацю", - зазначають у ЦНС.
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Як йдеться у повідомленні, ворог оголосив захоплене майно "покинутим" та почав процеси передачі в "управління Фонду держмайна". Надалі таке майно "приватизують заново", а по факту просто передадуть дотичним до окупаційної адміністрації структурам, які його розграбують.
У ЦНС зауважують, що всі ці рішення окупантів є юридично нікчемні й за фактом йдеться про "легалізацію" мародерства на "законних підставах".
Нагадаємо
Раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти вивозять пенсійні справи мешканців тимчасово окупованих територій до рф.